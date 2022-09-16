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Происшествия16 сентября 2022 15:32

В Чувашии пенсионера, который насмерть забил тростью молодого соседа, приговорили к 7 годам колонии

Пожилой мужчина напал на потерпевшего в ходе ссоры, которая вспыхнула по малозначительному поводу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Во время следственного эксперимента. Фот: СУ СКР Чувашии

Во время следственного эксперимента. Фот: СУ СКР Чувашии

71-летнего жителя города Шумерля суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Данные приговор пока не вступил в законную силу, - также отметили в ведомстве.

На суде было доказано, что вечером 1 июня у себя дома пьяный пенсионер по малозначительному поводу затеял ссору со своим 35-летним соседом. В ходе конфликта пожилой мужчина насмерть забил более молодого оппонента металлической тростью. Почти все удары пришлись именно в голову. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

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