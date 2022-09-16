В Чувашии пенсионера, который насмерть забил тростью молодого соседа, приговорили к 7 годам колонии

Во время следственного эксперимента. Фот: СУ СКР Чувашии

71-летнего жителя города Шумерля суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Данные приговор пока не вступил в законную силу, - также отметили в ведомстве.

На суде было доказано, что вечером 1 июня у себя дома пьяный пенсионер по малозначительному поводу затеял ссору со своим 35-летним соседом. В ходе конфликта пожилой мужчина насмерть забил более молодого оппонента металлической тростью. Почти все удары пришлись именно в голову. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram