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Происшествия16 сентября 2022 14:54

В Чувашии на гендиректора транспортной компании завели уголовное дело за уменьшение автобусных рейсов

Утверждается, что, таким образом, он причинил Минтрансу республики ущерб почти на 2,5 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Теперь мужчиной занимается следственный комитет.

Теперь мужчиной занимается следственный комитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По материалам прокуратуры и ФСБ было в отношении гендиректора ООО «Первая Транспортная Медиакомпания» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В нем также фигурируют пока не установленные лица, которые причастны к совершению преступления, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и те самые причастные лица. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Материалы этого уголовного дела отсылают нас к декабрю 2019 года, когда подозреваемый от имени компании заключил с Минтрансом Чувашии три контракта на выполнение регулярных автобусных перевозок по межгороду. Цена вопроса составила 8 миллионов рублей.

Вот только, как полагает следствие, гендиректор решил нажиться на этом и потому, сговорившись с неустановленными пока лицами, в два раза уменьшил количество рейсов. При этом каждый месяц предоставлял в Минтранс Чувашии подложные документы, в которых черным по белому было написано – число сделанных рейсов соответствует заключенным контрактам. Обман вскрылся только в конце весны 2021 года. Как подсчитали следователи, к этому времени злоумышленники незаконно положили себе в карман более 2,47 миллиона рублей.

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