В Чувашии на гендиректора транспортной компании завели уголовное дело за уменьшение автобусных рейсов

Теперь мужчиной занимается следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

По материалам прокуратуры и ФСБ было в отношении гендиректора ООО «Первая Транспортная Медиакомпания» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В нем также фигурируют пока не установленные лица, которые причастны к совершению преступления, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и те самые причастные лица. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Материалы этого уголовного дела отсылают нас к декабрю 2019 года, когда подозреваемый от имени компании заключил с Минтрансом Чувашии три контракта на выполнение регулярных автобусных перевозок по межгороду. Цена вопроса составила 8 миллионов рублей.

Вот только, как полагает следствие, гендиректор решил нажиться на этом и потому, сговорившись с неустановленными пока лицами, в два раза уменьшил количество рейсов. При этом каждый месяц предоставлял в Минтранс Чувашии подложные документы, в которых черным по белому было написано – число сделанных рейсов соответствует заключенным контрактам. Обман вскрылся только в конце весны 2021 года. Как подсчитали следователи, к этому времени злоумышленники незаконно положили себе в карман более 2,47 миллиона рублей.

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