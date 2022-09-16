Минниханов посетил четыре двора в Советском районе Казани после их благоустройства

Главу Татарстана сопровождал мэр города Ильсур Метшин. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 16 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении мэра Казани после проведенного благоустройства посетил четыре двора в Советском районе города. Все они расположены в непосредственной близости от железнодорожных станций «Компрессорная» и «Новаторов».

Работы там были проведены в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». Речь идет о территориях с 15 многоквартирными домами на улицах Кирпичникова, Попова, Пионерская и Журналистов, в которых живет около двух тысяч человек.

Рустам Минниханов осмотрел во дворах обновленные зоны отдыха, новые детские игровые площадки и современное футбольное поле.

Также там, помимо всего прочего, обустроили новые пешеходные маршруты и организовали для автомобилистов 54 дополнительных парковочных места.

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