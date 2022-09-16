В Казани прошел День памяти Карима Тинчурина

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

15 сентября, в день 135-летия со дня рождения актера, драматурга, режиссера и одного из основателей татарского театра Карима Тинчурина в Казани прошли торжественные мероприятия в память о драматурге. Так, в этот день прошло возложение цветов на могилу драматурга, концерт в парке Тинчурина, презентация родового древа и премьера спектакля «Хан кызы Турандык» в вольном переводе Карима Тинчурина.

День памяти Карима Тинчурина начался с возложения цветов на коллективную могилу на Архангельском кладбище, где похоронен Карим Тинчурин. В мероприятии приняли участие актеры Тинчуринского, Камаловского и Кариевского театров, а также представители татарской общественности.

Директор театра им. Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов отметил огромную роль драматурга и режиссера Карима Тинчурина, а также композитора Салиха Сайдашева в формировании в татарском театральном искусстве музыкального жанра. А по словам главного режиссера театра Туфана Имамутдинова, произведения Тинчурина и сегодня пользуются большой популярностью.

Литературовед Альфат Закирзянов рассказал о роли Карима Тинчурина в создании татарского театра, укрепелении татарской драматургии после революции. Актер театра им. Г. Камала Азгар Шакиров выразил слова благодарности руководству Тинчуринского театра за сохранение наследия драматурга.

День в честь 135-летия драматурга продолжился в парке им. Карима Тинчурина, где состоялось возложение цветов к бюсту драматурга и праздничный концерт. На концерте прозвучали стихи и песни, посвященные драматургу, в исполнении артистов театра Тинчурина Ирека Хафизова, Гульчачак Хафизовой, Резеды Саляховой, Резеды Тухватуллиной, Булата Зиннатуллина.

Кроме того, Булат Зиннатуллин и Резеда Саляхова сыграли музыкальный эпизод из спектакля «Угасшие звезды». Во время концерта с речью о необходимости популяризации творчества Тинчурина в целях сохранения татарской культуры выступили директор театра Фанис Мусагитов и руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Министерства культуры Татарстана Айрат Файзрахманов.

Позже в фойе Тинчуринского театра состоялась презентация родословной (шежере) Карима Тинчурина. В мероприятии приняли участие знаменитые писатели, ученые, деятели искусства. Директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов, главный режиссер театра Туфан Имамутдинов, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзалия Закирова, начальник управления информационной службы и по связям со средствами массовой информации Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхиева, поэт Газинур Морат, историк Ирек Хадиев и другие отметили огромную историческую значимость создания родового древа Карима Тинчурина для сохранения национальной культуры и идентичности. Также на презентации выступили актеры театра Карима Тинчурина. Мероприятие было организовано руководителем музея театра Розалией Чабатовой.

После презентации зрители познакомились с рукописью перевода пьесы «Хан кызы Турандык» Карима Тинчурина и послушали выступление камерного оркестра театра под руководством Ильяса Камала. Камерный оркестр сделал акцент на исполнении произведений Карима Тинчурина и Салиха Сайдашева.

День памяти Карима Тинчурина завершился открытием 89-го сезона в театре, носящим его имя, и премьерой спектакля «Хан кызы Турандык», который поставил венгерский режиссер Сардар Тагировский. В вечере памяти Карима Тинчурина приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Татарстана, руководитель комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан Марат Ахметов, заместитель председателя Союза театральных деятелей Татарстана, директор Дома актера им. М.Салимжанова Эльмира Фатхуллина, директор театра Фанис Мусагитов, главный режиссер театра Туфан Имамутдинов, а также актеры театра Ирек и Гульчачак Хафизовы.

В завершении торжественного вечера актеры и сотрудники театра были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами Президента Республики Татарстана, Государственного Совета РТ, Министерства культуры РТ и Союза театральных деятелей Татарстана.