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Здоровье16 сентября 2022 14:17

В Набережных Челнах врачи удалили из живота женщины пятикилограммовую опухоль, которую она растила два года

До операции пациентка выглядела так, как будто она находится на четвертом месяце беременности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Компьютерная томография выявила у пациентки кистому яичника.

Компьютерная томография выявила у пациентки кистому яичника.

Фото: скриншот

В течение двух лет жительница Набережных Челнов не хотела обращать внимание на странные изменения в своем животе. А когда он в итоге начал стремительно расти, обратилась за помощью в Горбольницу №2.

- Внешне выглядело, что 42-летняя пациентка находится на четвертом месяце беременности, но это было не так. В ее брюшной полости разрасталась доброкачественная опухоль, - рассказали в управлении здравоохранением Набережных Челнов.

В итоге компьютерная томография подтвердили диагноз врачей. Это была кистома яичника. Женщине тут же провели операцию по удалению опухоли. Она длилась около одного часа и прошла успешно. Врачам удалось не только извлечь пятикилограммовое новообразование, но и еще сохранить пациентке детородную функцию. Сейчас она находится в больнице на восстановлении и скоро встретиться с семьей.

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