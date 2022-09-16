В Набережных Челнах врачи удалили из живота женщины пятикилограммовую опухоль, которую она растила два года

Компьютерная томография выявила у пациентки кистому яичника. Фото: скриншот

В течение двух лет жительница Набережных Челнов не хотела обращать внимание на странные изменения в своем животе. А когда он в итоге начал стремительно расти, обратилась за помощью в Горбольницу №2.

- Внешне выглядело, что 42-летняя пациентка находится на четвертом месяце беременности, но это было не так. В ее брюшной полости разрасталась доброкачественная опухоль, - рассказали в управлении здравоохранением Набережных Челнов.

В итоге компьютерная томография подтвердили диагноз врачей. Это была кистома яичника. Женщине тут же провели операцию по удалению опухоли. Она длилась около одного часа и прошла успешно. Врачам удалось не только извлечь пятикилограммовое новообразование, но и еще сохранить пациентке детородную функцию. Сейчас она находится в больнице на восстановлении и скоро встретиться с семьей.

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