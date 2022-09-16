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Общество16 сентября 2022 13:53

Минмолодежи Татарстана предупредило о фейковых сборах для детей из ЛНР

Так, мошенники от имени медсестры или волонтеров объявили о необходимости пожертвований
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Аферисты рассылают сообщения о необходимости пожертвовать деньги.

Аферисты рассылают сообщения о необходимости пожертвовать деньги.

Фото: Александр Новиков

Минмолодежи республики предупреждает о фейковых сообщениях, которые якобы касаются сбора пожертвований для детей из ЛНР, которые приехали на отдых в казанские лагеря.

- Мошенники от имени медсестры или волонтеров объявили о необходимости пожертвований. В сообщении отмечается, что ребята из Луганской народной республики приехали в Казань без родителей. Они нуждаются в финансовой помощи, а также в одежде. Просьба не попадаться на эти уловки, - отмечают в ведомстве.

В данное время 207 ребят из ЛНР находятся в детских лагерях Казани, где для них созданы все необходимые условия.

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