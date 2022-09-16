Главой Актанышского района Татарстана стал Ленар Зарипов

Зарипов является уроженцем Актанышского района. Фото: aktanysh.tatarstan.ru

16 сентября по итогам открытого голосования депутаты Актанышского района единогласно избрали своим главой Ленара Зарипова. Ранее он занимал пост руководителя местного Исполкома.После избрания Зарипов поблагодарил за оказанное ему доверие.

Также депутаты утвердили Рустема Ильясова на пост исполняющего обязанности руководителя Исполкома района, а на должность заместителя только, что избранного главы - Ильшата Габдулхаева.

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