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Общество16 сентября 2022 13:11

Главой Актанышского района Татарстана стал Ленар Зарипов

Ранее он занимал должность руководителя местного Исполкома района
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Зарипов является уроженцем Актанышского района. Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Зарипов является уроженцем Актанышского района. Фото: aktanysh.tatarstan.ru

16 сентября по итогам открытого голосования депутаты Актанышского района единогласно избрали своим главой Ленара Зарипова. Ранее он занимал пост руководителя местного Исполкома.После избрания Зарипов поблагодарил за оказанное ему доверие.

Также депутаты утвердили Рустема Ильясова на пост исполняющего обязанности руководителя Исполкома района, а на должность заместителя только, что избранного главы - Ильшата Габдулхаева.

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