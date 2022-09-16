В Татарстане после капремонта открыли общежитие Казанского аграрного университета

Общежитие состоит из двух обновленных корпусов площадью более 9 тысяч квадратных метров. Фото: tatarstan.ru

16 сентября в столице республики состоялось открытие общежития Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) после капитального ремонта. В церемони приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр города Ильсур Метшин и ректор КГАУ Айрат Валиев.

- Ремонт здания был проведен в короткие сроки. Его даже нельзя назвать общежитием, это дом студентов, - отметил Айрат Валиев.

Общежитие состоит из двух обновленных корпусов площадью более 9 тысяч квадратных метров. Рассчитано оно на 800 студентов.

Стоит отметить, что в свое время,будучи студентом КГАУ, в этом здании проживал и сам глава региона Рустам Минниханов. В 2022 году его альма-матер отмечает свое столетие.

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