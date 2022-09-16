На Украине погиб пастырь татарстанского батальона «Алга» Анатолий Григорьев

Священнику было 45 лет. Фото: tatmitropolia.ru

При исполнении своего пастырского долга в татарстанском именном батальоне «Алга», которые участвует в спецоперации на Украине, погиб иерей Анатолий Григорьев. Он восстановил храм Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района и был его настоятелем.

- Отпевание священнослужителя состоится 18 сентября в том самом Богоявленском храме. Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, - сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Кроме того, поминовение иерея Анатолия Григорьева пройдет во всех храмах и монастырях Татарстана.

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