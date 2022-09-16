Экс-телеведущую ТНВ из Казани объявили в розыск по уголовному делу о финансовой пирамиде Frendex

Когда женщину доставят в Казань, то ее, скорее всего, ожидает уже не телевизионная камера, а камера СИЗО. Фото: Егор ЮРОВ

В Казани экс-телеведущую ТНВ Эльвира Мадиярова, а также ее мужа и отца, объявили в федеральный розыск в рамках следственных действий по уголовному делу о крупном мошенничестве с финансовой пирамидой Frendex. По нему проходят сотни потерпевших с многомиллионным ущербом.

Сама троица чуть ли не с начала 2022 года живет в Турции, так что вскоре их должны объявить еще и в международный розыск. За границу экс-телеведущая ТНВ с семьей отправилась в феврале 2022 года после того, как запахло жареным. По версии следствия они активно зазывали новых клиентов, которые в итоге были обмануты и потеряли свои деньги, сообщает «БИЗНЕС Online».

Кроме того, на днях по ходатайству следствия Вахитовский районный суд Казани отправил под арест до ноября так называемых «платиновых директоров» финансовой пирамиды Frendex Алексея Тришакова и Азата Насыбуллина.

Отметим, что изначально уголовное дело об особо крупном мошенничества было возбуждено в отношении основателей Frendex Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина. Их также объявили в розыск.

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