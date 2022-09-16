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Общество16 сентября 2022 10:49

Средняя зарплата сотрудников "КАМАЗа" превысила 57 тысяч рублей

Это на 21,4% больше чем за первую половину 2021 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В начале 2022 года руководством компании было принято решение увеличить тарифы и оклады рабочих на 5,2%.

В начале 2022 года руководством компании было принято решение увеличить тарифы и оклады рабочих на 5,2%.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах средняя заработная плата работников "КАМАЗа" за первую половину 2022 года составила 57 846 рублей. Это на 21,4% выше уровня аналогичного периода 2021 года.

- Так, по результатам шести месяцев 2022 года было установлено, что данный показатель на 7,5% выше, чем в среднем по Набережным Челнам и на 15,5% - по республике, - сообщает официальный телеграм-канал завода "КАМАЗ".

На предприятии также отмечают, что помимо зарплаты для сотрудников предусмотрены меры поддержки по улучшению жилищных условий. Так, действует программа компенсации процентов по кредитам. На эти цели завод выделил 19,8 миллиона рублей.

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