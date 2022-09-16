В Татарстане вакцинироваться повторно от COVID-19 необходимо 1,45 миллиона местным жителям

Татарстанцы старше 60 лет по-прежнему менее активно вакцинируется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане отмечается большое количество тех, кто более полугода назад прошел полный курс вакцинации от COVID-19. Чтобы избежать тяжелых последствий от возможного заражения этой осенью, им необходимо повторно привиться. Так, на данный момент, это сделали только 475 тысяч жителей республике, когда как очередная вакцинация должна быть проведена среди 1,45 миллиона человек, сообщил 16 сентября на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

При этом, по его словам, в ведомстве отмечают, что татарстанцы старше 60 лет по-прежнему не так активно вакцинируется, что неправильно.

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