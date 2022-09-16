Глава Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о начале подготовки добровольцев для спецоперации на Украине

Более 500 жителей республики уже выполняют задачи специальной военной операции. Фото: Администрация Главы Марий Эл

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что в республике идет работа по подготовке добровольцев для участия в спецоперации по денацификацию и демилитаризацию Украины.

Так, более 500 жителей Марий Эл уже выполняют там боевые задачи в составе трех именных подразделениях: "Акпатыр", "Полтыш" и "Иден".

В данное время готовится новая группа еще на 240 добровольцев. Из них 74 человека уже отправлены для выполнения задач спецоперации. Остальная часть добровольцев отправиться к тем, кто уже принимает участие в освобождении Донбасса, отметил Зайцев в разговоре с "РИА новости".

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