Роспотребнадзор Татарстана объяснил, почему не будут вводиться дополнительные меры борьбы с COVID-19

Местные власти надеются на сознательность граждан в вопросе вакцинации, в том числе и повторной. Фото: Олег ЗОЛОТО

В правительстве Татарстана считают, что существующие на данный момент темпы вакцинации от COVID-19 неудовлетворительны. Тем не менее, в республике дополнительных мер по борьбе с распространением инфекции вводить пока не собираются. Почему объяснила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Как она сообщила в эту пятницу в ходе очередной пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в республике, сейчас ситуация с COVID-19 управляема полностью – порядок действия всем известен, как и меры профилактики. Поэтому на сегодня в Татарстане не выдвигается очередных требований с обязательным их исполнением.

Пока власти республики уповают на сознательность самих граждан в вопросе вакцинации от COVID-19, как единственной меры если не заразиться, то хотя бы избежать тяжелых, а значит опасных, последствия болезни.

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