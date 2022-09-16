Радмир Беляев стал новым главой Менделеевского района Татарстана

До этого Беляев в своем округе победил на выборах 11 сентября. Фото: пресс-служба Исполкома Менделеевского района

В эту пятницу, 16 сентября, в Менделеевске прошло заседание местных депутата. Тайным голосованием они абсолютным большинством избрали на пост главы города и района Радмира Беляева. Он тут же принял соответствующую присягу.

Отметим, что по итогам единого дня голосования – 11 сентября, 96,96% избирателей Менделеевского одномандатного округа №4 выбрали своим представителем в горсовет Радмира Беляева. Следующим логичным шагом для вновь избранных депутатов выбрать из своего числа главу. Интриги не случилось и Беляев остался руководить городом и районом.

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