В детском парке Елабуги появился арт-объект из пивных банок

Инсталляция сделана исключительно из уже кем-то опустошенных жестяных банок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Елабуге в детском парке "Чебурашка" появился арт-объект из пивных банок. Данную инсталляцию горожане посчитали неоднозначной. Так, в местном паблике один из интернет-пользователей отметил, что края у банок острые, поэтому для детей она явно небезопасна. А у других появление такой скульптуры и вовсе вызвало возмущение и отвращение.

- В детском парке такое убожество. Памятник тем, кто любит пиво, видимо, - гласит один из комментариев.

Однако нашлись и те, кто поддержал эту идею. Так, по их мнению, инсталляция призывает людей к раздельному сбору мусора и сохранению чистоты вокруг.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram