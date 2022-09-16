В Татарстане заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 19%

При этом приход гриппа и роста числа заражений коронавирусом в республике прогнозируется на середину октября. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

За неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 19%. Это было ожидаемо и является сезонным ростом, сообщила в эту пятницу, 16 сентября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

При этом, по ее словам, грипп в Татарстане пока не зафиксирован. Его появление, как и увеличение числа новых заражений коронавирусом, опять же согласно сезону ожидается в середине октября и начале ноября. Так, что, как считает Авдонина, у жителей республики еще есть время обезопасить себя от этих болезней, то есть вакцинироваться.

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