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Туризм16 сентября 2022 8:00

Из аэропорта Казани запустят прямой рейс в Тегеран

Самолеты будут летать один раз в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Время в пути составит 3 часа 35 минут.

Время в пути составит 3 часа 35 минут.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В осенне-зимнем расписании аэропорта Казани появится новый прямой рейс до столицы Ирана – Тегеран. Полеты начнут осуществлять со 2 ноября. Они будут выполняться один раз в неделю - по средам.

Так, из Казани вылет запланирован на 1.05, в Тегеране самолет приземлится в 5.10. Обратный рейс намечен уже на 6.35 с прибытием в столицу Татарстана в 9.45. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

- Для каждого из городов указано их местное время. В графике полетов могут произойти изменения, - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Отметим, что время в Тегеране опережает московское на 1,5 часа, а стоимость билета в один конец здесь начинается от 9 378 рублей.

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