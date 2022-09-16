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Общество16 сентября 2022 9:40

В Иннополисе начнут тестировать дроны-беспилотники

Его планируют провести в Иннополисе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На специальной площадке будут в том числе тестировать грузовые беспилотники.

На специальной площадке будут в том числе тестировать грузовые беспилотники.

Фото: Александр ГЛУЗ

На территории татарастанского Иннополиса планируют ввести экспериментально-правовой режим для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Это предложение обсудят на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО "Цифровая экономика".

Разработкой дронов займется Университет Иннополис. Данный проект оценивается в 260 миллионов рублей, сообщают "Ведомости".

В течение трех лет на экспериментальной аплощадке радиусом два километра беспилотники будут испытывать на доставку грузов, создание ими карт, а также с их участием будут проводить развлекательные шоу.

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