В Набережных Челнах на три дня перекрыли улицы из-за чемпионата по велоспорту

Ограничения снимут во второй половине воскресенья. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 16 по 18 сентября включительно в Набережных Челнах проходит чемпионат Татарстана по велоспорту. Это неизбежно привело к тому, что в городе из-за спортивного праздника пришлось ограничить движение для машин.

Так, в эту пятницу до 14.30 уже перекрыли проспект Московский – от проспекта Беляева до проспекта Автозаводской по направлению к последнему.

Далее в субботу, 17 сентября, с 9.30 до 14.00 для автомобилистов в Набережных Челнах не будет доступен проезд по улице Металлургическая - от проспекта КАМАЗ до улицы Моторная.

Фото: скриншот

А в воскресенье, 18 сентября, с 9.30 до 14.30 из-за чемпионата по велоспорту движение другого транспорта ограничат по проспекту Хасана Туфана - от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы по направлению к проспекту КАМАЗ.

Фото: скриншот

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