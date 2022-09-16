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Общество16 сентября 2022 7:13

В Набережных Челнах дворники возмутились тем, что жильцы домов кормят птиц роллами

В одном из дворов на люке уже образовалась гора из риса, кусков рыбы и даже острого соуса
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Дворники и представители управляющих компаний призывают жителей многоквартирных домов не высыпать еду на улице и во дворах.

Дворники и представители управляющих компаний призывают жителей многоквартирных домов не высыпать еду на улице и во дворах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах жители квартир, желающие помочь птицам и бездомным животным, оставляют еду возле подъездов, а именно высыпают ее на люки. Однако такая доброта может привести к размножению крыс и тараканов, то есть к полной антисанитарии.

Так, по словам горожан, около дома в 34 комплексе некий человек решил оставить на люке роллы. В данное время там уже образовалась гора из риса, кусков рыбы и даже острого соуса.

Это не осталось без внимания дворников и представителей управляющих компаний. Они призывают жителей многоквартирных домов не высыпать еду на улице и во дворах, сообщают "Челнинские известия".

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