В Йошкар-Оле иномарка в темноте насмерть сбила мужчину

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

15 сентября около 20.00 на проезжей части напротив дома №124 на улице Машиностроителей погиб пешеход. Его сбил легковой автомобиль Audi. По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы, когда переходил дорогу в неположенном месте, к тому же в темное время суток на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram