В Набережных Челнах появится первый жилой комплекс с 30-этажным домом

Дворы будут закрыты от машин, а внутри территории планируют разместить современные игровые площадки. Фото: скриншот

В Набережных Челнах построят первый жилой комплекс с 30-этажным домом. Он появится в 73-м микрорайоне города, который граничит с проспектом Абдурахмана Абсалямова и улицей Абдуллы Алиша.

Об этом на публичных слушаниях рассказал представитель застройщика ООО "Свита хоум" Ильшат Кашафутдинов. Так, по концепции проекта, на этом участке предполагается строительство домов переменной этажности: 14, 19, 25 и 30. Дворы будут закрыты от машин, а внутри территории планируют разместить современные игровые площадки, сообщает Chelny-buz.ru.

Кроме того, под детскими площадками появятся подземные паркинги, рассчитанные на 250 мест в каждом из них. Также построят две многоуровневые парковки до 350 мест в каждой и гостевые стоянки, на которых смогут разместиться до 2,9 тысяч автомобилей.

Отметим, здесь планируют строительство и детского сада, который сможет принять 260 детей. Однако школы на этой территории не будет, ее построят на соседнем участке. Весь проект будут реализовывать в четыре этапа.

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