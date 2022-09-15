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Общество15 сентября 2022 16:01

Около Центра семьи «Казан» в автокинотеатре покажут фильм «Римские каникулы»

Сеанс бесплатный, но зарегистрироваться все равно придется
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Начало сеанса намечено на 20.00.

Начало сеанса намечено на 20.00.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В эту пятницу, 16 сентября, в столице Татарстана организуют бесплатный киносеанс. Посмотреть фильм можно не выходя из автомобиля. Около Центра семьи «Казан» покажут романтический комедийный фильм «Римские каникулы» (1953 г.).

Эта кинокартина, в которой главную роль сыграла неподражаемая Одри Хепберн, получил множество наград, в том числе и «Оскар», а также снискал неувядаемую популярность у зрителей всего мира.

Начало сеанса намечено на 20.00. Для участия в просмотре нужно пройти регистрацию.

- На кинопоказ лучше всего прибыть заранее, - советуют в Дирекции парков и скверов Казани.

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