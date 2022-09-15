В Набережных Челнах врачи помогли женщине родить ребенка-богатыря весом более 5 килограммов

Богатыря назвали Рамином. Фото: КДМЦ Набережных Челнов

В Перинатальном центре Камского детского медицинского центра (КДМЦ) Набережных Челнов врачи помогли местной жительнице родить ребенка-богатыря. Его вес превысил 5 килограммов, а рост составил более полуметра. Пришлось применить кесарево сечение. Все прошло хорошо. Мама и мальчик, которого назвали Рамин, уже готовят к выписке.

- То, что он родится крупным, я знала. Врачи сказали при прохождении обследования. Старшие дети тоже родились крупными: дочь с весом 4 650 граммов, а средний сын – 4 428 граммов, - рассказывает счастливая мать.

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