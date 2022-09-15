Третий свой офис в России Авито открыла в Казани

В церемонии открытия офиса приняли участие бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев (первый справа) и зам главы Минтруда Татарстана Клара Тазетдинова (вторая справа). Фото: предоставлено пресс-службой Авито.

Центр клиентского сервиса Авито открылся в Казани. До этого подобные офисы имелись только в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с появлением представительства в столице Татарстана онлайн-платформа решила громко заявить о себе, создав новые рабочие места – минимум 220.

Так, в течение ближайших двух дней будет вестись активный прием новых сотрудников из Казани. Решение будет приниматься быстро, по результатам опроса. Так, что шансы получить работу есть. Причем соискателям предлагают гибридный формат. То есть можно работать в комфортабельном офисе, с настольными играми, кухней, комнатой отдыха и дорогущим массажным креслом, или выполнять все задания из дома.