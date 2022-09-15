В Казани тепло в квартиры начнут подавать с 20 сентября

К отопительному сезону в городе готовы более 5,8 тысячи многоквартирных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг на совещании в Исполкоме Казани, посвященному подготовке к отопительному сезону, было решено начать его для многоквартирных домов уже с 20 сентября. До этого батареи согласно заявкам начали нагреваться в 162 детсадах, 35 школах и восьми больницах.

- Всего от руководства социальных объектов поступило 454 заявки на досрочную подачу тепла. В ближайшие дни все они его получат, – сообщил зам руководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Что же касается многоквартирных домов, куда планируется подавать тепло со следующего вторника, то к этому готово 98,6% этого жилого фонда. То есть более 5,8 тысячи домов. Еще 98 до конца этой недели также получат паспорта готовности к новому отопительному сезону.

- Пуск тепла в таком городе, как Казань – сложный процесс, – в свою очередь отметил мэр города Ильсур Метшин.

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