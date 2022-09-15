В Чувашии спортсмены и их тренеры будут получать отдельные премии

Они были их лишены из-за недопуска на международные соревнования. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе заседания Кабмина Чувашии был одобрен проект постановления главы республики Олега Николаева о премировании местных спортсменов и их тренеров. Такое решение было принято в связи с приостановлением участия представителей России в международных соревнованиях. А именно за победы на них спортсменам и тренерам положены премии. То есть они оказались лишены такого вида поддержки и поощрения в априори.

- Я поставил задачу направить заложенные на это ассигнования на премирование спортсменов, которые займут призовые места именно на российских соревнованиях проводимые в качестве , альтернативы международным, - отмечает глава Чувашии Олег Николаев.

Так, местные спортсмены и их тренера могут получить премии за победы в следующих состязаниях: чемпионаты России, Спартакиада среди сильнейших спортсменов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр, финальные соревнования Всероссийских сельских спортивных игр.

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