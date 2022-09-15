В Йошкар-Оле отопительный сезон начнется с 19 сентября

Мэр города посчитал, что будет неправильным, если местные жители будут мерзнуть в своих квартирах дожидаясь вступления в силу федеральной нормы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С этого вторника, 13 сентября, в столице Марий Эл, несмотря на федеральные нормы, все же начали поставлять тепло в детские сады, школы и больницы.

При этом начать отопительные сезон для жилых домов городские власти рассчитывали гораздо позже – в конце сентября или начале октября. Однако планы поменялись. Отопление в квартиры начнут подавать уже со следующего понедельника, 19 сентября. Данное решение было официально закреплено соответствующим постановлением за подписью мэра Йошкар-Олы Евгения Маслова.

- По прогнозу погоды нужные для начала отопительного сезона +8 градусов ожидаются в это воскресенье. К тому же еще и начались дожди, стало холоднее. Нельзя, чтобы горожане мерзли в своих квартирах, - объяснил свое решение градоначальник.

Маслов также отметил, что ситуацию с подачей тепла в многоквартирные дома он будет держать на ежедневном контроле.

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