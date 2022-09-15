Банк «Открытие»: жилье в России продолжит дорожать

Банк «Открытие»

Казалось бы, на фоне резкого роста ставок по ипотеке и сокращения спроса на жилье весной из-за внешних и внутренних шоков, можно было ожидать начала периода удешевления недвижимости. Но исходя из летних новостей с рынка жилья и ипотечного кредитования говорить о тренде снижения цен на квартиры в России не приходится. Скорее, мы наблюдаем период стабилизации рынка. По мере восстановления спроса цены на недвижимость вернутся к росту, полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Лето оказалось удачным для российского рынка жилья. В июне, на фоне снижения ставок по льготной ипотеке, стали проявляться признаки оживления рынка новостроек. А в июле, благодаря отсутствию новых шоков для экономики, снижению ключевой ставки до 8% и возвращению рыночных ипотечных ставок к относительно комфортным для покупателей уровням, начал восстанавливаться спрос и на вторичное жилье. В августе, по предварительным данным, восстановление рынка продолжилось.

Стимулирование спроса на новостройки с помощью расширенной программы господдержки и дополнительное субсидирование ипотечной ставки застройщиками привело к тому, что в мае средняя ставка по выданным кредитам впервые опустилась ниже 4% годовых и держится на этом уровне. В июле средняя ставка составила 3,73%. Для покупателей квартир в ипотеку снижение ставки привело к росту стоимости жилья, но позволило снизить ежемесячный платеж. По данным ЦБ, в июле средний размер выданной ипотеки на новостройку составил 5,9 млн рублей, что в полтора раза выше прошлогоднего показателя, но на 2,4% меньше июня 2022 года. При этом средний ипотечный платеж год к году вырос на 11% - до 30,6 тысячи рублей, что сопоставимо с темпами инфляции.

Отсутствие внешних стимулов на вторичном рынке способствует более сдержанной динамике. Средний ипотечный платеж в июле составил 25,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года и только на 0,2% выше показателя предыдущего месяца. Средний размер кредита на «вторичку» - 2,8 млн рублей, что выше на 7,6% год к году и на 2,5% месяц к месяцу.

Динамика ипотеки за июнь-июль позволяет говорить о начале стабилизации рынка. Ипотечные ставки зафиксировались, а цены на квартиры начали колебаться в поиске нового баланса спроса-предложения. Это говорит об оздоровлении спроса и возвращении на рынок массового покупателя.

По итогам второго квартала 2022 года, согласно данным Росстата, средняя стоимость новостройки в РФ достигла 116 тысяч рублей за квадратный метр, что на 31% выше, чем во втором квартале 2021 года. В августе участники рынка отмечают стагнацию либо снижение цен в пределах 1%-2% к июлю. Этому способствует вывод отложенных к старту весной-летом площадей. Но говорить о появлении явного тренда на снижение цен не приходится. По мере восстановления спроса они вернутся к росту. В сложившихся условиях девелоперы жертвуют частью маржи на компенсацию процентных ставок по ипотеке, а издержки на строительство жилья продолжают расти. Медианная стоимость строительства

ЖК в среднем по РФ с начала года выросла на 16% и на 25% к среднегодовому значению 2021 года. Поэтому застройщики продолжат стремиться повышать цены, чтобы окупить затраты и получить прибыль.

На вторичном рынке нет дополнительных стимулирующих факторов, поэтому цены и спрос на эти квартиры напрямую зависят от доступности рыночной ипотеки. Хотя реализация отложенного спроса способствует росту цен, сохранение общей неопределенности и высокие ставки относительно первичного рынка пока сдерживают его.

В ближайшее время «Открытие Research» ожидает колебаний цен на жилье в поиске нового баланса спроса и предложения как на первичном, так и на вторичном рынке. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному с марта отложенному спросу и традиционно высоким продажам в четвертом квартале.

В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на «первичку», но динамика доходов населения будет его сдерживать. В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. Динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же, поскольку продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок.

СПРАВКИ

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).