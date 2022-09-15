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Общество15 сентября 2022 13:45

Рамиль Муллин ушел с поста главы Исполкома Нижнекамского района

Это связано с избранием его депутатом Городского Совета по Шинниковскому округу
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Так, согласно закону, муниципальный служащий не может одновременно занимать должность депутата. Фото: Вконтакте Рамиль Муллин

Так, согласно закону, муниципальный служащий не может одновременно занимать должность депутата. Фото: Вконтакте Рамиль Муллин

Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя Исполкома Нижнекамского района. Это связано с тем, что он был избран членом Городского Совета по Шинниковскому округу. Согласно закону, муниципальный служащий не может одновременно быть депутатом.

Временно исполнять обязанности руководителя Исполкома района будет первый заместитель Роман Булатов, сообщает НТР-24.

Нового руководителя Исполкома Нижнекамского района определят по итогам конкурса. Прием документов для участия в нем будет осуществляться с 16 сентября по 6 октября в здании Дома советов по адресу: проспект Строителей, дом 12, кабинет №2.

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