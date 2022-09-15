Банк «Открытие» и «Авито Недвижимость» предлагают специальные условия по ипотеке

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» и «Авито Недвижимость» запустили совместную акцию. Пользователи платформы получат дополнительную скидку 0,6 процентных пункта от базовых ставок «Открытия» по ипотеке на новостройки и объекты на вторичном рынке.

Оформить ипотеку по сниженной ставке пользователи «Авито Недвижимости» могут при покупке квартиры до 30 ноября включительно. Предложение распространяется на «Ипотеку с господдержкой», а также классические программы банка на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала.

Чтобы оформить заявку пользователям «Авито Недвижимости» - крупнейшей платформы по количеству размещенных объявлений на рынке недвижимости в России* - необходимо выбрать квартиру и перейти на страницу с описанием объекта. Далее нажать на иконку банка «Открытие» и заполнить анкету. После этого заявка на ипотеку с дополнительной выгодой 0,6 процентных пункта от «Открытия» будет отправлена на рассмотрение в банк.

- Ставки по ипотечным кредитам уверенно возвращаются на прошлогодний уровень. И банк «Открытие» делает ипотеку еще более доступной российским семьям без ограничения в выборе приобретаемого жилья. Повышение доступности ипотеки и удобства ее оформления – наш приоритет. Совместная акция с «Авито Недвижимость» сделает условия по ипотеке как на первичном, так и на вторичном рынке еще привлекательнее для всех категорий клиентов. А получить ипотечный кредит в банке «Открытие» очень просто – все документы можно оформить онлайн, - говорит вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка «Открытие» Нина Крючкова.

- Новое предложение от «Авито Недвижимости» и банка «Открытие» распространяется на бóльшую часть ипотечных программ, в том числе на программу с господдержкой. Вне зависимости от того, выбираете ли вы квартиру в новостройке или в старом фонде, в Москве или во Владивостоке, будет гарантирована выгода 0,6 процентных пункта от обычной ставки банка по ипотеке на более 1 млн объектов недвижимости, размещенных на нашей платформе. Новый сервис поддержит не только покупателей, но и продавцов. Агентства, частные лица и девелоперы смогут быстрее реализовывать свои объекты на «Авито Недвижимости» благодаря выгодным условиям по ипотеке, которые получают покупатели, - комментирует руководитель продукта «Авито Недвижимости» Ирина Бязарти.

Более подробно ознакомиться с линейкой льготных и классических ипотечных программ «Открытия» можно на сайте банка.

* Согласно исследованию ООО “Форейтор”, проведенному в марте 2022 года, на «Авито Недвижимости» самая большая база объектов в России в категории «недвижимость».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Авито Недвижимость является платформой №1 по числу уникальных пользователей и количеству размещенных объявлений на рынке недвижимости в России. Авито Недвижимость — федеральная платформа, представляющая все категории недвижимости в любой точке России. В среднем за месяц (ноябрь-декабрь 2021 г.) на Авито Недвижимости ежедневно было доступно около 2,4 млн активных предложений по всей России, которые суммарно собрали более 1,2 млрд просмотров, а 40 млн человек ежемесячно заходят в раздел «Недвижимость». Так, в среднем ежедневно пользователи размещали на платформе более 25 000 новых объявлений о продаже и аренде недвижимости.