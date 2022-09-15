Гидрометцентр Татарстана сообщил, когда в республике потеплеет до +26 градусов

19 сентября также возможна и гроза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца текущей и в начале следующей недели погоду в Татарстане будут формировать очередные циклоны и их фронтальных разделы, заявили в Гидрометцентре республики.

- В пятницу и субботу (16 и 17 сентября) почти на всей территории региона прогнозируются дожди. При этом температура воздуха днем повысится и будет составлять от +14 до +19 градусов, - говорят синоптики.

Несмотря на непрекращающиеся осадки, столбики термометров продолжат ползти вверх. Так, в воскресенье, 18 числа, днем будет уже от +17 до +22 градусов.

В понедельник, 19 сентября, согласно предварительному прогнозу погоды, Татарстан окажется в очень теплой, но неустойчивой воздушной массе. Местами все также будут идти кратковременные дожди, а также возможны грозы. Днем ожидается от +21 до +26 градусов.

Такое потепление не будет долгим. Уже 20 числа в республику придет холодный атмосферный фронт – днем будет от +18 до +23 градусов. И это не означает, что осадки прекратятся. Все также прогнозируются кратковременные дожди.

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