Мэр Казани Ильсур Метшин лично осмотрел обновленную котельную на улице Музыкальная

Установочная мощность объекта составляет 50 МВт. Фото: Марат Мугинов

15 сентября мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел отремонтированную котельную АО «Казэнерго» на улице Музыкальная. Там обновили помещения и фасад, а также заменили оборудование, благодаря чему объектом теперь можно управлять дистанционно – все данные отправляются на диспетчерский пункт.

Данная котельная обеспечивает теплом 151 многоквартирный дом, 12 образовательных и семь медицинских учреждений. Ее установочная мощность составляет 50 МВт.

В разговоре с Метшиным директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков отметил, что перед стартом нового отопительного сезона сотрудники предприятия реконструировали и отремонтировали более 8,3 километра тепловых сетей, а также провели реконструкцию трех котельных. Тепло уже подано в 51 объект образования и здравоохранения.

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