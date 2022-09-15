Казанский ЖК «Поколение» на улице Кутуя исключили из Единого реестра проблемных объектов

Не дождавшимся своих квартир людям заплатили деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключен казанский ЖК «Поколение» на улице Кутуя. Дело в том, что всем 86 обманутым там дольщикам выплатили компенсацию.

- Решение о ее выплате было принято Наблюдательным советом Фонда развития территорий, - рассказали в татарстанском Фонде поддержки обманутых дольщиков.

По его данным, сейчас в ЕРПО остаются еще четыре объекта Татарстана. Хотя, по сути, по настоящему проблемными из них можно назвать только два - 1 и 2 очередь подземного паркинга в доме №1 казанского ЖК «МЧС».

- Права 181 покупателя машино-мест планируется восстановить по республиканской программе поддержки, - отметили в Фонде.

Что касается других двух проблемных объектов из реестра, то это блоки А и Б дома №23 по проспекту Вахитова в Нижнекамске. Но там отсутствуют физлица, которые заключили долевые соглашения при строительстве этого дома.

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