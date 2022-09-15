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Общество15 сентября 2022 12:47

Для реконструкции Горьковского шоссе в Казани изымут 14 земельных участков

На восьми из них стоят жилые дома
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующее постановление появилось в сборнике документов Исполкома города.

Соответствующее постановление появилось в сборнике документов Исполкома города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для реконструкции Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 в Казани изымут 14 земельных участков. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов Исполкома города.

Речь идет о землях под восемью жилыми домами по улице Залесная и двумя торговыми павильонами, а также четырех неиспользуемых территориях. Все эти участки у владельцев выкупят.

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