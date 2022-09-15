Рейсы будут прямыми, без пересадок. Фото: Иван ВИСЛОВ

В декабре из Казани в Минеральные Воды запустят новые авиарейсы. Полеты будут осуществляться трижды в неделю на самолетах Airbus A320 вместимостью 150 человек в эконом-класс и восемь - в бизнес-классе, сообщает пресс-служба известной российской авиакомпании.

Рейсы будут прямыми, без пересадок. Билеты уже имеются в продаже на сайте перевозчика.

Отметим, что в декабре также запустят новые прямые рейсы в Минеральные воды из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми и Самары.

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Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам (подробнее)

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