Рейсы будут прямыми, без пересадок.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В декабре из Казани в Минеральные Воды запустят новые авиарейсы. Полеты будут осуществляться трижды в неделю на самолетах Airbus A320 вместимостью 150 человек в эконом-класс и восемь - в бизнес-классе, сообщает пресс-служба известной российской авиакомпании.
Рейсы будут прямыми, без пересадок. Билеты уже имеются в продаже на сайте перевозчика.
Отметим, что в декабре также запустят новые прямые рейсы в Минеральные воды из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми и Самары.
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Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам (подробнее)
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