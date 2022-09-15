В Татарстане запустили еще одну криогенную автозаправку

Цель таких проектов - расширение использования газомоторного топлива на транспорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 сентября, в Татарстане запустили еще одну криогенную автозаправочную станцию. КриоАЗС появилась в Набережных Челнах по адресу: проспект Казанский, 252. Она работает на сжатом газе и водороде.

В торжественной церемонии открытия по видеосвязи принял участие глава региона Рустам Минниханов.

- В Тюлячинском и Высокогорском районе сдали комплексы по сжижению природного газа. Получаемое там топливо будут отгружать на заправки республики, - написал он после в своем telegram-канале.

Председатель правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, в свою очередь, заявил, что подобные проекты способствуют расширению использования газомоторного топлива на транспорте.

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