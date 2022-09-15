Прокурором Ютазинского района стал Александр Микеркин

Микеркина уже представили новому коллективу. Фото: прокуратура Татарстана

На должность прокурора Ютазинского района назначен старший советник юстиции Александр Микеркин. Последние три года он возглавлял надзорное ведомство в Авиастроительном районе Казани.

В четверг, 15 сентября, Микеркина представили новому коллективу.

СПРАВКА КП

Александр Микеркин родился 8 ноября 1965 года в деревне Нижние Шелаболки Горномарийского района Марий Эл. В 1991 году он окончил КГУ имени Ленина по специальности «правоведение» и тогда же начал работу в органах прокуратуры. Первое был стажером в прокуратуре Вахитовского района Казани, а потом стал там следователем. После был прокурором отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

С 2001 по 2011 годы Микеркин был Казанским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, с 2011 по 2015 – старшим помощником прокурора Татарстана по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, с 2015 по 2016 - старшим помощником прокурора Татарстана по надзору за исполнением законов о нацпроектах и по связям с муниципальными образованиями.

С 2016 по 2017 годы Микеркин был начальником отдела (№ 5) по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Татарстана, а потом возглавил надзорное ведомство в Авиастроительном районе Казани.

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