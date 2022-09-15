У озера Кабан в Казани может появиться высотка «Газпрома»

Власти города, правда, еще не получали никакого эскиза объекта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана, недалеко от нового IT-парка имени Рамеева на улице Спартаковская, построят 15-этажное здание для нужд «Газпром трансгаз Казань». Это будет офисный центр с многоуровневой парковкой, сообщает «Бизнес Online».

Не исключено, что закладка первого камня в основание объекта состоится уже в текущем году. В церемонии может принять участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В мэрии города, правда, заявляют, что никакого эскизного предложение будущей высотки на рассмотрение в местное управление архитектуры и градостроительства еще не поступило.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram