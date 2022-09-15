В Набережных Челнах начали подачу тепла в детсады, школы и больницы

Отопление в многоквартирные дома города будет подано 26 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах начали подачу тепла в соцобъекты. По данным на четверг, 15 сентября, отопление дано в 124 детских сада, 29 школ, 19 медучреждений, а также ряд культурных и спортивных учреждений.

- Одним из условий выдачи разрешения на запуск тепла, помимо поступающих заявок, являются оформленные акты и паспорта готовности объектов к отопительному периоду, - сообщили в администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что отопление в многоквартирные дома татарстанского автограда будет подано 26 сентября. Однако это может случиться и раньше, если на улице резко похолодает.

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