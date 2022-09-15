По факту ДТП с тремя погибшими парнями в Нурлатском районе возбудили уголовное дело

Авария произошла на 89 километре автодороге Кузайкино—Нурлат, у села Бурметьево. Фото: прокуратура Татарстана

По факту смертельного ДТП, которое произошло ночью на 15 сентября в Нурлатском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия 29-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и врезался в прицеп трактора, перевозившего сельхозпродукцию. Он, а также двое пассажиров – братья в возрасте 17 и 25 лет – погибли на месте.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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