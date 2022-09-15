В Татарстане поэтапно повысят затраты на горячее питание младших классов школ

Для родителей школьников горячее питание останется бесплатным.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Власти Татарстане утвердили нормативные затраты на бесплатное питание учащихся начальных классов школ до 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Затраты властей на горячее питание школьников будут ежегодно повышаться, хотя для детей оно останется бесплатным. В 2023 году порция на одного человека будет стоить 58 рублей 94 копейки, в 2024 году - 61 рубль 30 копеек рубля, а в 2025 году - 63 рубля 75 копеек.
Ранее сообщалось о стоимости школьного питания в Казани. Так, ученики 5-11 классов могут приобрести комплексный обед за 48 рублей, а обед по меню свободного выбора - за 73 рубля.
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