В Татарстане поэтапно повысят затраты на горячее питание младших классов школ

Для родителей школьников горячее питание останется бесплатным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Татарстане утвердили нормативные затраты на бесплатное питание учащихся начальных классов школ до 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Затраты властей на горячее питание школьников будут ежегодно повышаться, хотя для детей оно останется бесплатным. В 2023 году порция на одного человека будет стоить 58 рублей 94 копейки, в 2024 году - 61 рубль 30 копеек рубля, а в 2025 году - 63 рубля 75 копеек.

Ранее сообщалось о стоимости школьного питания в Казани. Так, ученики 5-11 классов могут приобрести комплексный обед за 48 рублей, а обед по меню свободного выбора - за 73 рубля.

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