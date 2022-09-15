Татарстан получил дополнительные три миллиона рублей на восстановление лесов

Ранее на лесовосстановление республике уже было выделено 89,5 миллиона рублей. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В рамках национального проекта «Экология» Татарстан получил дополнительные три миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на посадку лесных культур на площади порядка 1,1 тысячи гектара. На данный момент проводится содействие естественному восстановлению лесов, отметил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

Отметим, в 2022 году по федеральной программе «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» из федерального бюджета были выделены средства в размере 111,5 миллиона рублей, в том числе 89,5 миллиона рублей на лесовосстановление.

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