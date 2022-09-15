На III этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к строительству путепровода и развязок

Работы уже начались на путепроводах в составе двух транспортных развязок. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На III этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М-7 началось строительство путепровода и транспортных развязок. В ходе работ там планируется две транспортные развязки, три путепровода и мост реку Челна, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Третий этап обхода пройдет через Заинский и Тукаевский районы Татарстана. На данный момент идет возведение путепровода, который будет находиться над автодорогой Новотроицкое - Комсомолец. В ближайшие время рабочие проложат железобетонный фундамент и установят пять монолитно-железобетонных опор.

Работы уже начались и на путепроводах в составе двух транспортных развязок. Одну из них возведут на пересечении с дорогой Набережные Челны - Сарманова. Вторую - у поселка Сосновый Бор, где обход будет примыкать к основному направлению трассы.

Напомним, что общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит 81 километр. Там появится четырехполосная автодорога, 10 мостов, шесть транспортных развязок и 11 путепроводов.

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