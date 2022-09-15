В Татарстане автоинспекторы отвезли женщину в роддом на служебной машине

Лейтенант полиции Ленар Кабиров и старший лейтенант полиции Алмаз Шарипзянов. Фото: МВД по РТ

Автоинспекторы Ленар Кабиров и Алмаз Шарипзянов несли службу на одной из улиц Казани, когда к ним за помощью обратился взволнованный водитель. Мужчина объяснил, что в салоне его машины находится дочь, у которой начались схватки. Он боялся, что не сможет вовремя доставить ее в больницу.

Полицейские доложили о ситуации дежурному, после чего посадили женщину в служебное авто, включили звуковые сигналы и проблесковые маячки и поехали в роддом. Таким образом, будущую мать удалось оперативно передать в руки медикам, сообщают в МВД по Татарстану.

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