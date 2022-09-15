За сутки в Татарстане выявили почти тысячу новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 996 новых случаев COVID-19, госпитализировали 104 зараженных и выписали 1 012 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 15 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 167 512 жителей республики, 1 012 из которых уже выздоровели, а 2 003 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет всего 3,9%.

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