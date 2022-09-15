В результате массового ДТП в Чувашии загорелась «Лада», ее водитель погиб на месте

Около шести часов утра в четверг, 15 сентября, на 601 километре автодороги М-7 в Ядринском районе столкнулись автовоз Mercedes и «Лада Калина», которые двигались в попутном направлении. От удара иномарка оказалась на встречке, где столкнулась с фурой DAF и грузовиком «КамАЗ».

В результате ДТП легковушка загорелась. Ее водитель погиб на месте.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в МВД по Чувашии.

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