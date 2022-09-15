В 2023 году в Чувашии увеличится минимальный взнос на капремонт домов

Изменение размера связано с ростом цен на строительные материалы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году в Чувашии увеличится минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сумма будет зависеть от наличия или отсутствия в подъезде лифтов. Соответствующий документ принят Кабинетом министров республики.

При отсутствии лифта жильцы будут платить по 7,38 рублей за один квадратный метр своих квартир. При наличии лифта - по 8 рублей за тот же квадратный метр.

Утверждается, что изменение размера взноса на капремонт связано с ростом цен на строительные материалы. В 2023 году в Чувашии ожидается обновление 188 домов.

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