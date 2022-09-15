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Общество15 сентября 2022 7:34

Семьи Чувашии получили более 137 миллионов рублей в качестве маткапитала

66% граждан направили эти средства на улучшение своих жилищных условий
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей.

Распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По последним данным, материнский капитал в Чувашии получили 1 381 семья. Им было выплачено порядка 137,8 миллиона рублей. Большая часть получателей - 66% - потратили деньги на улучшение жилищных условий, сообщает Минтруда республики.

В ведомстве также отмечают, что 17,8% семей получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, 16,1% - решили потратить маткапитал на образование детей, а 0,1% - вложили деньги в покупку автомобиля.

Напомним, распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей, за исключением ряда неотложных случаев.

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