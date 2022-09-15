Семьи Чувашии получили более 137 миллионов рублей в качестве маткапитала

Распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По последним данным, материнский капитал в Чувашии получили 1 381 семья. Им было выплачено порядка 137,8 миллиона рублей. Большая часть получателей - 66% - потратили деньги на улучшение жилищных условий, сообщает Минтруда республики.

В ведомстве также отмечают, что 17,8% семей получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, 16,1% - решили потратить маткапитал на образование детей, а 0,1% - вложили деньги в покупку автомобиля.

Напомним, распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей, за исключением ряда неотложных случаев.

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